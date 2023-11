Gigaset Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Gigaset wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 116,09 bewertet, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ein KGV von 50,51 aufweisen. Aus Sicht der fundamentalen Analyse ist dies ein Zeichen für eine Unterbewertung und somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Meinung und Stimmung rund um Gigaset wurden auf sozialen Plattformen analysiert. Die Bewertungen und Kommentare waren neutral. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Gigaset. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen hat. Daher wird dieser Aspekt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gigaset liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt jedoch bei 79, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Aktie von Gigaset als unterbewertet eingestuft. Die Stimmung rund um das Unternehmen ist neutral und es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Der RSI zeigt gemischte Signale, mit einer neutralen Bewertung für den RSI7 und einer schlechten Bewertung für den RSI25.