Gigaset Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gigaset. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,08 Punkte, was darauf hindeutet, dass Gigaset weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 52,08 weist darauf hin, dass Gigaset als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gigaset von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gigaset konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Gigaset in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -87,81 Prozent. Dies bedeutet eine Unterperformance von -87,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Gigaset 99,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.