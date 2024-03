Gigantelmon AS Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Gigante Salmon-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 72 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 69,2, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gigante Salmon.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Gigante Salmon-Aktie durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 8,9 NOK. Da der letzte Schlusskurs bei 6,46 NOK liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt. Demnach erhält die Gigante Salmon-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Gigante Salmon-Aktie ist positiv, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien, in denen ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Gigante Salmon, wodurch eine insgesamt "Gut"-Bewertung entsteht.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gigante Salmon. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt. Daher erhält Gigante Salmon in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Gigante Salmon-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI und der charttechnischen Analyse, während das Anleger-Sentiment hingegen als "Gut" eingestuft wird.