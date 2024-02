Gigantelmon AS Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während ein Wert zwischen 70 und 100 auf eine Überkauft-Situation hinweist. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Gigante Salmon liegt bei 65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,91 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Gigante Salmon eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gigante Salmon daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Gigante Salmon wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristig neutralens Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Gigante Salmon wies kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt aktuell 9,38 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 8,52 NOK liegt, was eine Abweichung von -9,17 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,96 NOK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird Gigante Salmon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.