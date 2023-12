Lu Thai Textile Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Dividendenrendite von Lu Thai Textile beträgt derzeit 1,5 Prozent, was 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Lu Thai Textile eine Rendite von -14,2 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,34 Prozent, wobei Lu Thai Textile mit 20,53 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lu Thai Textile beträgt derzeit 9 und vergleichbare Unternehmen aus der Branche haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung der Redaktion zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lu Thai Textile-Aktie beträgt derzeit 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Lu Thai Textile zu einem "Neutral"-Rating.