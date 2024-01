Giga Metals Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Analysepunkt wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Giga Metals herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was bedeutet, dass Giga Metals überkauft ist, und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 57,14, was darauf hinweist, dass Giga Metals weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Giga Metals-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Giga Metals untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Giga Metals aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Giga Metals als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analystenbewertungen 1 als gut und keine als neutral oder schlecht eingestuft wurden. Derzeit liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Giga Metals vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0,81 CAD, was einer Erwartung von 376,47 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Giga Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 22,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,66 Prozent, und Giga Metals liegt aktuell 22,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.