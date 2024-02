GigaMedia Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Gigamedia in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Es gab sechs positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Gigamedia daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments zeigt eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativeren Stimmung in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Meinung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher wird Gigamedia in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt ergibt sich für Gigamedia daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse der Gigamedia-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 1,41 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 1,32 USD liegt, was einem Unterschied von -6,38 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,4 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,71 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Gigamedia-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gigamedia-Aktie beträgt 88, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,54, was darauf hindeutet, dass Gigamedia weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Gigamedia.