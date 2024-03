GigaMedia Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Gigamedia-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Gigamedia-Aktie beträgt 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 55,32 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gigamedia ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der gleitende Durchschnittskurs der Gigamedia-Aktie liegt derzeit bei 1,39 USD, während der eigentliche Kurs bei 1,3 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,47 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,34 USD. Somit ist die Aktie mit einem Abstand von -2,99 Prozent aus dieser Sicht als "Neutral" einzustufen. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz rund um Gigamedia können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine Veränderung zum Positiven, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Gigamedia in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".