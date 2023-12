GigaDevice Semiconductor Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Gigadevice Semiconductor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,08 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -7,29 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Gigadevice Semiconductor eine Outperformance von +2,21 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Gigadevice Semiconductor 17,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion rund um Gigadevice Semiconductor gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der eine neutrale Einstufung von 33,02 aufweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung für den RSI als "Neutral".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Bei Gigadevice Semiconductor wurden überwiegend positive Kommentare in sozialen Plattformen gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen eine überwiegend negative Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Gigadevice Semiconductor daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.