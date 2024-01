Giftee Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Giftee-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1809,36 JPY. Am letzten Handelstag wurden jedoch nur 1652 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von -8,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1654,76 JPY nahe am letzten Schlusskurs (-0,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Giftee-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über einen langfristigen Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an zehn Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Giftee weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (60,38 Punkte) als auch der RSI25 (62,98 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich für die Giftee-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative-Stärke-Index.