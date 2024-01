Giftee Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Giftee wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Giftee weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI für Giftee liegt bei 62,98, auch hier ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was ihm ebenfalls ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt erhält das Giftee-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Giftee diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Giftee-Aktie ein Durchschnitt von 1809,36 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1652 JPY, was einem Unterschied von -8,7 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1654,76 JPY, was einen ähnlichen Schlusskurs (-0,17 Prozent) bedeutet. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Giftee also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien ergeben kann. Bei Giftee wurde langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".