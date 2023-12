Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Stifel Financial Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI der Warsaw Stock Exchange beträgt 48,15, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 40,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Maßstab herangezogen. Der GD200 des Wertes beträgt 37,82 PLN, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 41,22 PLN liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,99 Prozent über dem Trendsignal und führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 39,53 PLN, was einer Abweichung von +4,28 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Warsaw Stock Exchange wider. Es gab in den letzten drei Tagen hauptsächlich positive Themen, während die Anleger an sechs Tagen eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Warsaw Stock Exchange in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.