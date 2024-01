Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Warsaw Stock Exchange auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um die Warsaw Stock Exchange aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiterer Bewertungsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für die Warsaw Stock Exchange liegt bei 60,17, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Warsaw Stock Exchange daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Warsaw Stock Exchange-Aktie beträgt derzeit 38,03 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 41,34 PLN liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,39 PLN, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Warsaw Stock Exchange also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.