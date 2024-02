Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Warsaw Stock Exchange liegt bei 71,17, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Warsaw Stock Exchange in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei das Stimmungsbarometer an vier Tagen auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Warsaw Stock Exchange, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Warsaw Stock Exchange-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 39,15 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 43,2 PLN liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +10,34 Prozent im Vergleich und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 42,72 PLN, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Warsaw Stock Exchange auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.