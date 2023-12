Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie der Warsaw Stock Exchange werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Nach einer Untersuchung zeigen sich mittlere Aktivitäten in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Warsaw Stock Exchange bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher eine neutrale Note.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Warsaw Stock Exchange ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer guten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt für die Warsaw Stock Exchange-Aktie liegt bei 37,93 PLN, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 42,74 PLN liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Warsaw Stock Exchange auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem guten Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Warsaw Stock Exchange liegt bei 1,2, was als überverkauft betrachtet wird, und daher zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine gute Einstufung.