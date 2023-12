Gibson Energy Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Gibson Energy hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -6,74 Prozent erzielt, was 3,47 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,27 Prozent) in der "Energie"-Branche liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3,27 Prozent, und Gibson Energy liegt aktuell 3,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Gibson Energy in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie bekommt insgesamt weniger Aufmerksamkeit als normal und wird weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Gibson Energy liegt derzeit bei 7,5 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,78 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gibson Energy liegt bei 63,01, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".