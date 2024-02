Gibson Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Gibson Energy derzeit bei 20,73 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst 20,82 CAD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,43 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 20,69 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,63 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Wenn man den Aktienkurs im Branchenvergleich betrachtet, ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,2 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Gibson Energy damit um 5,18 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,97 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 1,97 Prozent, wobei Gibson Energy aktuell 5,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Gibson Energy langfristig nur eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gibson Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 7,38 % aus, was 0,84 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 8,22 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ausfällt.