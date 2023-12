Gibson Energy Aktie: Hammer Entwicklung!

Gibson Energy: Aktuelle Bewertung und Analystenempfehlungen

Die Bewertung von Gibson Energy in Bezug auf die Dividende liegt mit 7,5 % unter dem Branchendurchschnitt von Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch (73,78 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 66,28 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 21,09 CAD für die Gibson Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,55 CAD, was einem Unterschied von -7,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, der sich aktuell auf 20,52 CAD beläuft, so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (-4,73 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Gibson Energy fällt insgesamt positiv aus, da in den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch aktuell gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel, da die Stimmungslage der Anleger sich verbessert hat und das durchschnittliche Kursziel bei 25,44 CAD liegt, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, da die Stimmungslage der Anleger zunehmend besser wurde und das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Gibson Energy-Aktie basierend auf der Dividende, technischen Analyse, Analystenempfehlungen und Sentiment/Buzz.