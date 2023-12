Gibson Energy Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Anleger-Sentiment für Gibson Energy ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,96 CAD für den Schlusskurs der Gibson Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,77 CAD, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt von 20,65 CAD weist ebenfalls eine geringe Abweichung auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die langfristige Meinung der Analysten über Gibson Energy ist positiv, mit insgesamt 6 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Die Analysten haben ein Kursziel von 25,44 CAD für die Aktie festgelegt, was einer potenziellen Performance von 22,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gibson Energy bei 13,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 67,59 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.