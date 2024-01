Gibson Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Gibson Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 2,9 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,04 Prozent für Gibson Energy führt. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 2,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Gibson Energy um 10,04 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Gibson Energy-Aktie liegt bei 20,89 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 20,7 CAD liegt, was einer Abweichung von -0,91 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Gibson Energy eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,57 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,63 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Gibson Energy auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten haben die Aktie von Gibson Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht-Einschätzungen, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Gibson Energy liegt bei 25,56 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 23,49 Prozent führt, und somit mit einer weiteren "Gut"-Einstufung verbunden ist. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Gibson Energy ist daher "Gut".

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gibson Energy bei 13, im Vergleich zu einem KGV von 43,93 in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was einer Unterbewertung von ca. 69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Gibson Energy eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.