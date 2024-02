Gibb River Diamonds Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gibb River Diamonds wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Gibb River Diamonds weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass Gibb River Diamonds mit einem Kurs von 0,03 AUD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf 0 Prozent, wodurch die Gesamteinstufung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" erfolgt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gibb River Diamonds eher neutral diskutiert, mit zwei Tagen im roten Bereich und größtenteils neutraler Einstellung an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Für Gibb River Diamonds wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.