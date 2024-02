Gibb River Diamonds Aktie: Kaum zu glauben!

Der Sentiment und Buzz um die Gibb River Diamonds Aktie hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gibb River Diamonds liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 57,14 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,11 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Gibb River Diamonds Aktie derzeit um +10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +10 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.