Giant Network Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Giant Network-Aktie verzeichnet derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 14,46 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,65 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 26,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,48 CNH, was einer Distanz von -14,66 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 80 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Giant Network-Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Giant Network-Aktie somit für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Giant Network langfristig eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Giant Network eingestellt waren. Die überwiegende Anzahl positiver Tage sowie die positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Giant Network somit von der Redaktion in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie die Anlegerstimmung mit einer Gesamtbewertung von "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Giant Network-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

