Giant Network Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von den Analysen der Banken, sondern auch von langfristigen Stimmungstrends unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben diese Faktoren für die Aktie von Giant Network untersucht. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung ergaben ein insgesamt schlechtes langfristiges Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Giant Network liegt bei 30,63 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,79 ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Die Diskussionen und Interaktionen über Giant Network in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen überwogen jedoch die positiven Themen, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 13,98 CNH für Giant Network, während der aktuelle Kurs bei 10,18 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung basierend auf dem GD200. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -9,35 Prozent eine schlechte Einschätzung für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt schlechte Bewertung für Giant Network basierend auf den genannten Faktoren.