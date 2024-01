Giant Network Aktie: Finger Weg!

Die Giant Network-Aktie wird derzeit mit 11,14 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -11,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -22,91 Prozent, wodurch die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Giant Network. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Giant Network 85,39, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 57,43, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität der Giant Network-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussion hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Giant Network in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".