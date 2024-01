GiG Works Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Gig Works liegt der RSI7 aktuell bei 51,85 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der bei 61,4 liegt. Insgesamt erhält das Gig Works-Wertpapier in diesem Abschnitt also eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gig Works-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +47,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-19,2 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich bei Gig Works eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild bei Gig Works hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede aufgewiesen. Somit erhält Gig Works in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Gig Works in den verschiedenen Bereichen der Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

