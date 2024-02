Ghw International Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Ghw liegt bei 85,71, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 76, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Ghw.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine besonderen positiven oder negativen Tendenzen erkennbar sind. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ghw daher auch für dieses Kriterium ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Ghw derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,54 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,61 HKD liegt, was einer Abweichung von +12,96 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,67 HKD und weist eine Abweichung von -8,96 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für Ghw.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ghw in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Ghw von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.