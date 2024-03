Gfl Environmental Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Gfl Environmental-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 45,03 CAD, während der aktuelle Kurs bei 47,05 CAD liegt, was einer Abweichung von +4,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 47,03 CAD nahe am letzten Schlusskurs (+0,04 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Gfl Environmental-Aktie wird positiv eingeschätzt, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 40,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 59,54, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Gfl Environmental-Aktie insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.