Gfl Environmental Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Anlegerstimmung für Gfl Environmental ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gfl Environmental eine "Gut"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führte ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Gfl Environmental von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Gfl Environmental wurde auch anhand der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gfl Environmental hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Gfl Environmental bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von Analysten wird die Gfl Environmental-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gfl Environmental vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39 CAD), hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -21,5 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Gfl Environmental eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Abschließend wurde die Gfl Environmental-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob sie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41 Punkten, was bedeutet, dass die Gfl Environmental-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,46), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Gfl Environmental auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für unsere Analyse.