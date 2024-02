Gfl Environmental Holdings Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussion über Gfl Environmental wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Gfl Environmental liegt bei 62,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,5 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für Gfl Environmental.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gfl Environmental-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 39 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -17,65 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Gfl Environmental insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der Analysteneinschätzungen.