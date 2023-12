Gfl Environmental Holdings Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Anleger: Das Anleger-Sentiment für Gfl Environmental war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) für die Gfl Environmental-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 15, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 38,24 neutral bewertet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gfl Environmental.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Gfl Environmental in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Technische Analyse: Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 45,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 43,36 CAD liegt, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,59 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gfl Environmental daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.