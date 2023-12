Shandong Shida Shenghua Chemical Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Shinghwa Advanced Material-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 60,96 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 42,63 CNH lag. Dies entspricht einer Abweichung von -30,07 Prozent und wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (49,48 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,84 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Shinghwa Advanced Material-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,33 Prozent erzielt, was 47,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,29 Prozent, und Shinghwa Advanced Material liegt aktuell 47,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shinghwa Advanced Material-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 76,94, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Shinghwa Advanced Material diskutiert wurde. Auch in den vergangenen Tagen waren die Themen größtenteils positiv, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.