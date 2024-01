Gfinity Aktie: Abwarten

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Gfinity wurden verstärkt negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen normiert. Der RSI für Gfinity liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 69,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gfinity festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Gfinity für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,09 GBP für den Schlusskurs der Gfinity-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 GBP, was einem Unterschied von -44,44 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,07 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,05 GBP (-28,57 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält Gfinity insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.