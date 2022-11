Gewinnrückgang bei Internet-Holding Prosus im ersten Geschäftshalbjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Holding Prosus hat in der ersten Geschäftsjahreshälfte vorläufigen Berechnungen zufolge einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Prosus begründete dies in einer Mitteilung vom Montag mit deutlich höheren Gewinnen aus dem Verkauf von Tencent-Anteilen im vergangenen Jahr. Zudem hätten Abschreibungen auf Investments belastet. So dürfte das Ergebnis je Aktie in den sechs Monaten per Ende September um 79,9 bis 86,9 Prozent gesunken sein. Im fortgeführten Geschäft, in dem das russische Geschäft Avito nicht mehr enthalten ist, ging das Kernergebnis je Aktie um 50,8 bis 57,8 Prozent zurück. Prosus hat den Verkauf im Oktober abgeschlossen. Konkrete Zahlen und mehr Details zum Geschäftshalbjahr will das Unternehmen am Mittwoch vorlegen./nas/ck