Gewinnmitnahmen tragen zu starkem Rückschlag an der Wall Street bei

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem die Aktienmärkte am Donnerstag noch leicht gestiegen waren, haben sie am Freitag wieder deutlich an Wert verloren. Die wichtigsten Indizes gerieten zu Beginn der Sitzung unter Druck und blieben den ganzen Tag über deutlich im Minus. In der letzten Handelsstunde erholten sich die Hauptdurchschnittswerte von ihren Tiefstständen, blieben aber weiterhin deutlich im Minus. Der Dow sank… Hier weiterlesen