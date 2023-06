Die Gewinner des Deutschen Dachpreises 2023 bei feierlicher Preisverleihung in Gütersloh gekürt

Gütersloh (ots) -- 15 Gewinner in fünf Kategorien und zwei Sonderpreise bei den inoffiziellen "Handwerker-Oscars"- Preisverleihung mit rund 600 Vertretern von Industrie, Handel und Handwerksbetrieben aus ganz DeutschlandDie Sieger der DACHKRONE stehen fest! Bei einer feierlichen Preisverleihung wurden in der Stadthalle Gütersloh jetzt die Preisträger des Deutschen Dachpreises in fünf Kategorien gekürt sowie zwei Sonderpreise verliehen - an die beiden tadschikischen Einwanderer Shohin Bobojonvo und Bahrillo Subhonqulov für perfekte Integration sowie an die Dachdeckerei Dämgen aus Mainz für die witzigste Bewerbung. Mit dem Award Deutscher Dachpreis werden jährlich die besten Dachdecker-, Zimmerer- und Bauspengler-Betriebe aus ganz Deutschland ausgezeichnet. Rund 600 Teilnehmer feierten die Preisverleihung und danach eine rauschende Party - bei einer Veranstaltung, die bereits im zweiten Jahr ihres Bestehens das größte Event ihrer Art im Baugewerbe ist. Ein Schwerpunkt liegt darauf, dem deutschen Handwerk ein positiveres Image zu geben und die Branche für den Nachwuchs interessant zu machen. Deshalb engagieren sich auch zahlreiche Herstellergrößen wie Roto Frank DST, Braas oder Picard für die DACHKRONE und sind als Sponsoren aktiv. Urs Nies, Managing Director beim Deutschen Dachpreis, freut sich: "Das war eine fantastische Preisverleihung, es hat schon einen Grund, dass viele hier unter der Hand von den Handwerker-Oscars sprechen. Ich bin sehr stolz, dass wir eine solche Plattform für eine bislang oft übersehene Branche schaffen konnten, die gerade auch dem Handwerk und den Machern dahinter eine Wertschätzung entgegenbringt, wie sie heute selten geworden ist."Ausgeschrieben wird die DACHKRONE jährlich vom Profimagazin dach+holzbau (Bauverlag, Gütersloh) und von Dachdeckermarkt24, der E-Commerce-Plattform für Hersteller und Produkte rund um das Dach. Nach Bewerbungsschluss Ende Mai sichtete eine kompetente Jury, bestehend aus sieben Marktexperten (Dachdecker, Zimmerer, Journalisten, Industriemanager und Herstellervertreter, siehe https://dachkrone.de/jury/) alle Bewerbungen und lud die nominierten Betriebe zur Preisverleihung nach Gütersloh ein - dort wurden dann die Sieger offiziell gekürt. Die Gewinner stammen aus ganz Deutschland und bilden einen guten Querschnitt der Branche: "Die Preisträger beweisen, welches Potenzial in deutschen Handwerksbetrieben steckt. Sie zeigen, was mit Innovationskraft, Wille und Gestaltungsdrang wirklich möglich ist - und wie hoch der Qualitätsstandard in der wenig beachteten Dachbranche ist. Wir setzen uns mit der DACHKRONE aktiv dafür ein, dass den Menschen bewusst wird, welche Kraft und welche Zukunftschancen im deutschen Mittelstand und Handwerk zu Hause sind", erklärt Urs Nies.Die Sieger haben tolle Sachpreise gewonnen, von Bildungsreisen im Wert von 15.000 Euro bis hin zu Elektroladesäulen und Werkzeugkoffern. Entsprechend ausgelassen wurde bei der After-Show-Party bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Dazu Andrej Bauer vom Unternehmen Bauer Bedachungen GmbH aus Laichingen, der als Sieger in der Kategorie "Bestes Projekt" ausgezeichnet wurde: "Dieser Preis ist für uns in erster Linie ein Ansporn, weiter auf beste Qualität und hervorragende Leistung zu setzen. Zufriedene Kunden sind nun mal unser wichtigstes Ziel. Und die DACHKRONE ist eine tolle Würdigung für das gesamte Team, das jeden Tag auf der Baustelle Höchstleistungen bietet und genau dafür arbeitet."Die Preisträger im ÜberblickBester digitaler Betrieb:1. Zimmerei Pawlowski (Ahrensbök, Schleswig-Holstein)2. Stoll Zimmerei und Dacheindeckungen GmbH (Pforzheim, Baden-Württemberg)3. Dachdeckerei & Zimmerei Meier GmbH & Co. KG (Lengede, Niedersachsen)Nachhaltigstes Konzept:1. Holzbau Baumgart GmbH (Bosau, Schleswig-Holstein)2. Stolberg Bedachungen GmbH (Göttingen, Niedersachsen)3. Zimmerei Fuchs (Holzhausen an der Haide, Rheinland-Pfalz)Die erfolgreichste Unternehmensnachfolge:1. Dachdecker Gläßner GmbH (Bad Salzuflen, Nordrhein-Westfalen)2. Zimmerei Brönner (Neustadt am Main, Bayern)3. Miesbacher Holzhaus GmbH (Otterfing, Bayern)Team und Traditionsverständnis:1. DeinDach by Hemmersbach GmbH (Köln, Nordrhein-Westfalen)2. Dachdecker-Fachbetrieb Jedamzik (Olsberg, Nordrhein-Westfalen)3. Bocklage GmbH (Bakum, Niedersachsen)Das beste Projekt:1. Bauer Bedachungen GmbH (Laichingen, Baden-Württemberg)2. Berg Dach + Schiefer (Erden, Rheinland-Pfalz)3. Dachdeckerei Stahlmann (Einbeck, Niedersachsen)Alle Informationen rund um den Preis und Impressionen von der Preisverleihung finden Sie unter www.dachkrone.de.Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Florian HirtBierstadter Str. 9 a65189 WiesbadenT. +49 611 395395f.hirt@public-star.deOriginal-Content von: DACHKRONE, übermittelt durch news aktuell