Gevo Quartalsbilanz: Starke Umsatzprognose und möglichen Gewinnsprung von 14,65% - Investoren aufgepasst

In nur 119 Tagen wird das Gevo Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse, da aktuelle Datenanalysen auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hindeuten. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 bei 281,65 Tsd. EUR lag, wird erwartet, dass er in diesem Quartal um satte +227,90 Prozent auf 3,65 Mio. EUR ansteigt. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +73,70% auf -23,04 Mio. EUR fallen.

Ein Jahresvergleich zeigt ebenfalls positive Aussichten: Der Umsatz wird voraussichtlich um +1,10 Tsd. Prozent steigenfallen und der Gewinn um +52,30 Prozent auf -47,20 Mio. EUR zulegen – ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von -81,98 Mio. EUR.