Gevo Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie des Unternehmens Gevo weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 17 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates veröffentlicht, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Gevo-Aktie bei 2 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 132,56 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Aktienkurs von Gevo erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,79 Prozent, was 85,34 Prozent unter dem Durchschnitt im Energiesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 26,55 Prozent, wobei Gevo aktuell 85,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gevo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,25 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,86 USD liegt, was einer Abweichung von -31,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,02 USD über dem aktuellen Kurs von 0,86 USD, was einer Abweichung von -15,69 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.