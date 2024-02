Gevo Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Dividendenrendite von Gevo liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,17 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von 25,17 Prozentpunkten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gevo-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt, mit Abweichungen von -29,6 % bzw. -14,56 %.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Gevo-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -58,79 % erzielt, was mehr als 85 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Gevo langfristig als "Neutral" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten keine positive Bewertung, eine neutrale und keine negative Bewertung vorliegen. Die Analysten erwarten ein Kursziel in Höhe von 2 USD, was einer Erwartung von 127,27 % entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".