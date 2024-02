Getty Realty Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Getty Realty Corp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 27,12 USD um -10,55 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 28,45 USD, was einer Abweichung von -4,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Getty Realty Corp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Getty Realty Corp in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Getty Realty Corp deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Getty Realty Corp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt und geben der Getty Realty Corp-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen aus Analysteneinschätzungen liegt das Kursziel bei 39 USD, was auf eine zukünftige Performance von 43,81 Prozent hindeutet und somit zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Gesamtbewertung von "Gut".