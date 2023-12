Getty Realty Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Getty Realty Corp eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Getty Realty Corp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Getty Realty Corp liegt aktuell bei 31,62 USD. Da der Aktienkurs bei 28,84 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -8,79 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 28,2 USD, was einer Differenz von +2,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Getty Realty Corp-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 35,23 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Getty Realty Corp somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Getty Realty Corp. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Getty Realty Corp somit auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.