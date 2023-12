Getty Realty Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Getty Realty Corp hat eine "Schlecht"-Einstufung erhalten, da der Aktienkurs mit 29,58 USD einen Abstand von -5,77 Prozent zur 200-Tage-Linie von 31,39 USD aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,53 USD, was einer Differenz von +3,68 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für Getty Realty Corp war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Getty Realty Corp in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Getty Realty Corp 1 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" vergeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Kursentwicklung von 31,85 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 39 USD. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

