Getty Realty Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Getty Realty Corp: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Getty Realty Corp hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, die das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" einstuften. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von 39 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 34,67 Prozent. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Die Anleger-Stimmung bei Getty Realty Corp in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Getty Realty Corp als negativ eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht zeigt die charttechnische Bewertung ein "Schlecht"-Signal aufgrund des aktuellen Kurses von 28,96 USD, der 9,24 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf, da der Aktienkurs 4,14 Prozent über dem Durchschnitt aus 50 Tagen liegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Getty Realty Corp-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Getty Realty Corp basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.