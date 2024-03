Getty Realty Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Diskussionen über Getty Realty Corp in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen zu dem Wert geäußert, was zu der Einschätzung "Gut" durch unsere Redaktion führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 59,79 Punkten, was darauf hinweist, dass Getty Realty Corp weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 57,18, was zu einer neutralen Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Getty Realty Corp geführt. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt die Bewertung "Neutral" zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Getty Realty Corp aktuell bei 29,47 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 26,53 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 27,26 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.