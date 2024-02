Getty Realty Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Getty Realty Corp liegt bei 38,17, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral" bewertete Situation gilt. Insgesamt kann die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 30,35 USD für den Schlusskurs der Getty Realty Corp-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,51 USD, was einem Unterschied von -9,36 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 28,52 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,54 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurde der Getty Realty Corp-Aktie in den zurückliegenden 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 27,51 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 41,77 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 39 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Getty Realty Corp interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.