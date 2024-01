Gettop Acoustic Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Technische Analyse der Gettopacoustic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,59 CNH liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 12,19 CNH, was einem Unterschied von -3,18 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer kürzeren Betrachtungsdauer von 50 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt 12,99 CNH, was niedriger liegt als der letzte Schlusskurs (-6,16 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Gettopacoustic-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung bei Gettopacoustic. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Gettopacoustic liegt derzeit bei 0,32 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gettopacoustic liegt mit einem Wert von 155,26 in der Nähe des Durchschnitts der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.