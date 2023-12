Gettop Acoustic Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Gettopacoustic liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 7 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 4,87 Prozent. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" erreichte dagegen eine mittlere Rendite von 16,82 Prozent in den letzten 12 Monaten. Die Performance von Gettopacoustic liegt mit 11,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Gettopacoustic als Neutral-Titel einzustufen ist. Mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 50,71 erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Gettopacoustic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 155,26 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Gettopacoustic auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie sich in keiner klaren Auf- oder Abwärtsbewegung befindet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Gettopacoustic ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Analysebereichen.