Gettop Acoustic Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV, während Gettopacoustic mit einem Wert von 123,79 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Gettopacoustic mit -14,28 Prozent um mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von -8,12 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit 6,16 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv über Gettopacoustic berichtet. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen vier Wochen für Gettopacoustic aufgehellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gettopacoustic auf dieser Ebene daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.