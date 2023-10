Getlink Aktien: Quartalszahlen Prognose zeigt Umsatzzuwachs von 656,59% - Gewinnerwartung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

In knapp vier Monaten wird das französische Unternehmen Getlink seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Getlink-Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Aktuell dauert es noch 128 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt dabei 8,69 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die neuen Zahlen. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Getlink einen Umsatz von 193,59 Mio. EUR, während jetzt ein Sprung auf 1,46 Mrd. EUR prognostiziert wird – ein Plus von +656,59 Prozent! Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +34,04% fallen auf -42,74 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Sie erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes um +656,59 Prozent und eine Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Ergebnis von -42,74 Mio. EUR (+34,04 Prozent). Damit würde sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr verbessern (-57,29 Mio.EUR). Der Gewinn pro Aktie würde sich auf Jahressicht auf 0,57 EUR erhöhen.

Die aktuellen Schätzungen zu den Quartalszahlen spiegeln sich teilweise bereits im Aktienkurs wider. In den letzten 30 Tagen hat der Kurs um -4,20% nachgegeben.

Auch die Analysten und die Charttechnik beurteilen die Aussichten für die Getlink-Aktie. Laut Analystenschätzungen könnte der Kurs in den nächsten 12 Monaten auf 17,00 EUR steigen, was einem Gewinn von +14,63% entspräche. Anleger könnten also innerhalb eines Jahres einen Gewinn von +14,63% erzielen.

Die Charttechnik lässt hingegen wenig Hoffnung auf einen positiven Kurstrend: Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung und deutet auf eine weiterhin negative Entwicklung hin.

