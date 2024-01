Getlink Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Der Aktienkurs von Getlink liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" bei einer Rendite von -4,46 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Getlink mit -4,46 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Getlink-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,78 EUR. Der letzte Schlusskurs von 16,18 EUR weicht somit um +2,53 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Getlink-Aktie damit in puncto einfacher Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Getlink aktuell 0, was zu einer positiven Differenz von +0,36 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" führt. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Getlink liegt bei 80,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Getlink weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Getlink somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.